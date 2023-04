​ FANO - Il parcheggio per auto e camper di viale Ruggeri è stato autorizzato, ha messo in chiaro la comandante della polizia locale Anna Rita Montagna, da una delibera approvata dalla giunta il 6 aprile scorso. Si tratta di una concessione temporanea che rientra in quel provvedimento teso ad aumentare nella fascia balneare la disponibilità di parcheggi.

Concessione per l’estate

Visto che le aree pubbliche sono insufficienti a contenere l’alto numero di veicoli che durante la buona stagione frequenta il lungomare, l’amministrazione comunale ha consentito ai privati di esercitare su terreni di loro proprietà lo svolgimento di parcheggio. Quindi non si tratta – ha precisato la comandante – di un ’ attività abusiva. «La delibera consente il parcheggio – ha aggiunto - , e solo il parcheggio , nelle aree adiacenti il lungomare da Fosso Sejore fino a Ponte Sasso.

Non essendo adibiti quei terreni a questa funzione, si tratta di una deroga che viene limitata alla stagione turistica. La delibera comunque afferma testualmente che in tali aree è fatto divieto assoluto di campeggio. La responsabilità è in capo al gestore dell’area che è tenuto altresì a dare informazioni agli utenti del divieto di campeggio».

I controlli della polizia locale

Fino ad oggi, dal 6 aprile scorso, nell’area di viale Ruggeri i vigili urbani hanno compiuto 2 controlli, uno il giorno di Pasqua e l’altro nella giornata di ieri, senza riscontrare alcuna irregolarità; quindi non risponde a verità, come asserito dai campeggiatori, che siano state fatte delle multe. Se in futuro se ne faranno, queste ricadranno sul proprietario dell’area e non sui trasgressori veri e propri, in quanto sta a lui esigere un comportamento corretto.

Campeggiare significa stabilizzare a terra il camper con i supporti , estrarre tavolini, sedie, stendipanni e cose del genere, comportamenti espressamente vietati. La comandante ha confutato anche la tesi che nel parcheggio in oggetto i camper possano sostare solo per 48 ore o che addirittura la notte debbano spostarsi. E’ difficile anche porre in un qualsiasi parcheggio un divieto di sosta camper, perché sono state emesse delle sentenze che hanno equiparato i camper alle autovetture, basta che siano in regola con la revisione e l’assicurazione.

Nessun segnaletica orizzontale

Nelle aree pubbliche contrassegnate con stalli per le autovetture un camper potrebbe essere sanzionato se sostasse per le dimensioni al di fuori della segnaletica , ma in un parcheggio privato questo non è possibile, tanto più che nell’area di viale Ruggeri non esiste segnaletica.

La comandante ha assicurato che i controlli continueranno sia per garantire il rispetto delle regole, sia per tutelare i residenti da comportamenti che i camperisti potrebbero assumere in assenza di servizi, come lo scarico delle acque, servizi igienici, fornitura dell’acqua e altro.

«Portiamo ricchezza»