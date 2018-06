Ritrovata la carrozzina da spiaggia per disabili rubata da cinque ragazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - E’ stata ritrovata la carrozzina speciale modificata per portare al mare e in spiaggia i disabili, soprattutto bambini, che era sparita da Bagni Sole, sul lungomare Levante lato Fano nella notte tra sabato e domenica. Lo stesso gestore dello stabilimento aveva lanciato un appello affinchè venisse riportata.La carrozzina, che ha delle ruote speciali per andare sulla sabbia, è stata segnalata e recuperata nella zona della Palla di Pomodoro sul lungomare nell’area che durante il fine settimana era stata occupata dallo Street Food Festival. Alla base del furto una bravata di un gruppo di ragazzini, almeno cinque, che l’hanno presa per farci un giro sul lungomare Trieste e poi l’hanno abbandonata. I ragazzini sono stati anche notati con la carrozzina ma soltanto dopo che il gestore dello stabilimento ha reso nota la sparizione sono stati associati al fatto che ha suscitato parecchio sdegno.