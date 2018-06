Rubata la carrozzina da spiaggia per disabili: «Riportatela, vi prego»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’appello lo lancia Simone, il titolare dei Bagni Sole n.47, alla fine del Lungomare Trieste, zona Levante: «Hanno rubato la carrozzina da spiaggia per i disabili. Confido che sia stata solo una ragazzata e a chiunque sia stato chiedo di mettersi una mano sul cuore e sulla coscienza e di riportarla. L’abbiamo realizzata con amore per metterla a disposizione soprattutto dei bambini con difficoltà motorie che in questo modo possono percorrere facilmente la spiaggia e raggiungere il mare per cercare un po’ di refrigerio in acqua insieme ai loro coetanei».La carrozzina speciale, con la seduta simile alle sedie da regista e di colore blu, è stata modificata e attrezzata con delle ruote speciali che possono scivolare sulla sabbia senza arenarsi per consentire di arrivare senza fatica sulla battigia era a disposizione di chiunque ne avesse bisogno allo stabilimento, sistemata accanto ai capanni. Ma qualcuno nella notte tra sabato e domenica l’ha fatta sparire. Ieri mattina, all’apertura degli ombrelloni per accogliere la clientela, la scoperta. Va detto che fino all’alba un po’ dappertutto nella zona tra le vecchie colonie delle suore e Sottomonte si sono tenute feste e raduni in spiaggia con decine di ragazzini che hanno sfidato l’aria pungente per inaugurare l’estate. E’ possibile che di baldoria in baldoria qualcuno l’abbia presa in “prestito” per scorrazzare lungo il viale abbandonandola magari da qualche parte. C’è anche chi ha visto un gruppetto di ragazzi in quel tratto di spiaggia nel cuore della notte ma non è detto che ci sia attinenza o meno con la sparizione. «L’importante - prosegue il gestore - è che ritorni e che ci sia restituita. Soprattutto per quei bambini a cui la carrozzina permette di divertirsi. Attendiamo fiduciosi che ricompaia».