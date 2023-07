Paurosa rissa in spiaggia tra i bagnanti, un gruppo di giovani si è affrontato con caschi e cinture

PESARO - Botte con il casco e cinghiate. Parapiglia ieri sabato 29 luglio a Bagni Due Palme a Sottomonte di Pesaro: sei ragazzi si sono affrontati sulla spiaggia e in un attimo è stato il caos. I giovani hanno scatenato una paurosa rissa muniti di caschi e di cinture che avevano sfilato dai pantaloni.

Subito sono intervenuti gli addetti dello stabilimento che hanno separato i giovani e chiamato i carabinieri.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato varie testimonianze, soprattutto quelle delle vittime, ragazzi pesaresi di origini sudamericane. Le indagini sono in corso per risalire al gruppo di aggressori e chiarire i motivi del gesto che potrebbero rimandare a dei sospesi tra i due gruppi. Ma anche se ci saranno conseguenze penali con denunce da parte delle vittime. Tutto è durato pochi minuti, quanto basta per attirare i vari bagnanti che c’erano sulla spiaggia. Poi la fuga e l'arrivo delle sirene.