Pesaro, rissa tra ragazzine in spiaggia: le gente invece di intervenire si gode lo spettacolo

PESARO - Scene assurde a cui ci stiamo lentamente abituando: tre ragazzine se le danno di santa ragione in spiaggia e invece di fermarle il vasto pubblico si mette ad osservare.

E visto che la piccola rissa diventa itinerante perchè si seda e poi si riaccende, anche l’attento pubblico si sposta per seguire la scena.



Fino a quando qualcuno avvisa la polizia e in viale Trieste arrivano due volanti. I poliziotti individuano il punto dove le tre ragazzine stanno litigando con una certa violenza e interviene mettendoci non poco a far calmare gli animi e a far ragionare le tre ragazzine che ovviamente si stavano accapigliando per futili motivi tra i quali sembra una questione di gelosia.

