PESARO - Stava ballando in discoteca quando uno sconosciuto ha occhieggiato la catenina d’oro che portava al collo e con un po’ di destrezza gliel’ha strappata dileguandosi tra gli avventori e tentando di far perdere le proprie tracce. E’ accaduto a cavallo della notte tra Pasqua e Pasquetta, La vittima del furto è un giovane pesarese di 23 anni che l’altra sera era con degli amici in un locale di Riccione.

Il ragazzo si è subito accorto e ha dato l’allarme. I carabinieri della stazione di Riccione sono intervenuti subito in discoteca, tra l’altro piena di gente, e grazie alla testimonianza della vittima sono riusciti ad individuare e ad identificare il ladro che si era reso responsabile dello scippo della collanina d’oro. Si tratta di un uomo di origine napoletana già noto alle forze dell’ordine e con vari precedenti alle spalle. L’uomo è stato riconosciuto dal 23enne ed è stato denunciato per furto aggravato. Purtroppo della collana trafugata non c’è traccia e non è stata ritrovata. Non è escluso che il ladro l’avesse già consegnata a un suo complice per piazzarla sul mercato sottobanco.

Complessivamente sono state sette le persone denunciate dai carabinieri di Riccione durante i controlli del weekend. Denunciati altri napoletani per spaccio, trovati con vari grammi di cocaina e marijuana e 1.200 euro in contanti. Uno dei due, durante il controllo, ha tentato di disfarsi di un coltello a serramanico, immediatamente recuperato dai militari: è stato denunciato anche per porto abusivo d’armi. Altre due denunce sono scattate per un foggiano sorpreso alla guida con una patente falsa, e per un riccionese trovato con uno scooter risultato rubato pochi giorni fa. Due, infine, i denunciati per guida in stato di ebbrezza.