Il pusher arrestato non apre bocca, ma la cocaina era per i professionisti

di Luigi Benelli

PESARO - Non era droga destinata per la movida dei giovani. I clienti del pusher trovato con un chilogrammo di cocaina, abbracciano un’ampia sfera di adulti. Un target alto: fatto soprattutto di professionisti. Tutti pesaresi o del circondario, pronti a dare un appuntamento nei parcheggi dei fast food di Pesaro o nella zona dell’Interquartieri.Un ordine preciso, il contante giusto, la dose programmata e lo scambio molto rapido. Ieri mattina l’udienza di convalida dell’arresto del 33enne albaneseL’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice. Arresto convalidato e per ora resta in carcere.