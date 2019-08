Pesca e vende un succulento tonno rosso: multato anche il ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La stagione di pesca del tonno rosso è chiusa: raggiunto lo stock di catture stagionale, è possibile soltanto la pesca "no kill" con l'immediato rilascio della preda. Ma un pescatore pesarese ha deciso di issare in barca un succulento tonno rosso e venderlo ad un ristoratore fanese: multati entrambi.Nella giornata di ieri i Militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pesaro hanno svolto mirati controlli sulla pesca professionale e sportiva, ad esito dei quali sono state elevate due sanzioni amministrative, per un totale di 2.800 euro e sequestrato un esemplare di tonno rosso di circa 50 chilogrammi, che il pescatore sportivo aveva prima pescato e poi venduto al titolare di un ristorante fanese, entrambe sanzionati.