Finiscono in un canalone e arriva il buio: paura per due giovani sul monte Petrano

PESARO - Giovani si perdono durante un’escursione sul Monte Petrano. E’ successo nel tardo pomeriggio di domenica. Erano le 18 quando la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stata attivata dalla centrale operativa del 118 per due ragazzi, poco più che ventenni, che avevano perso la traccia sul Sentiero delle Ammoniti. I due, provenienti da Ostra Vetere, hanno deciso di partire verso le ore 15 sottovalutando sia la lunghezza del percorso sia, soprattutto, il fatto che di li a poco sarebbe calata la notte.

Le due squadre di operatori intervenute, hanno nel frattempo attivato la centrale operativa nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con sede a Torino che ha localizzato da remoto sulla mappa i due giovani tramite la tecnologia del sms locator. Il sistema permette di localizzare la persona in difficoltà inviando sul suo smartphone un messaggio di testo che, una volta aperto dal ricevente, invia in automatico alla centrale stessa la sua posizione gps.

Questo ha dato modo agli operatori di stabilire la strategia necessaria al loro raggiungimento e, successivamente, all’accompagnamento in sicurezza alla loro auto. I due infatti, erano finiti in un ripido e impervio canalone senza alcun tipo di luce e con calzature e abbigliamento inadeguati. Il Soccorso Alpini raccomanda, come sempre, di valutare con attenzione gli itinerari da percorrere sia dal punto di vista della difficoltà sia dal punto di vista dell’equipaggiamento e della preparazione fisica.