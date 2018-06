Un paese ha i cassonetti quello vicino no: parte la "guerra" dei rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Al confine tra Pesaro e Fano, sulle dolci colline che marcano le due municipalità, si sta consumando la “la battaglia dei rifiuti” che vede contrapposti due frazioni: Trebbiantico e Roncosambaccio divise da due differenti modi di raccogliere l’immondizia. La prima a gestione Marche Multiservizi con isole ecologiche, la seconda sotto il servizio di Asete che da tempo ha introdotto il porta a porta eliminando i cassonetti.E proprio il taglio dei contenitori ha portato all’attuale situazione. A Pesaro il quartiere delle Colline (Trebbiantico, Novilara, Candelara) denuncia: «Vengono dal Fanese in auto, da Roncosambaccio e zone limitrofe, lasciando i sacchi dell’immondizia nelle nostre strade. E’ ora di finirla, i fanesi siano più rispettosi e l’Aset ponga rimedio a questa situazione anomala».Il problema nasce principalmente da due differenti sistemi di raccolta differenziata, in vigore ad una manciata di chilometri di distanza, fino ad arrivare a toccarsi. «In tutta la zona di confine, vedi Roncosambaccio, che rientra nel Comune di Fano, Aset ha fatto la scelta di introdurre la raccolta differenziata con il porta a porta - sottolinea il presidente del Terzo Quartiere, Nicholas Blasi – e questo sta creando un sacco di problemi, in quanto gli abitanti di quelle zone serviti dal porta a porta, vengono a riversare i propri rifiuti nei nostri cassonetti posti lungo la strada a Fosso Sejore, Trebbiantico, Novilara», aree dove, invece, Marche Multiservizi ha optato per la raccolta di prossimità con isole ecologiche e contenitori differenziati a seconda del tipo di rifiuto.