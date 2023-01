Pesaro, il nuovo Adventure Park cerca animatori: cinque posti a disposizione. Sono iniziati i casting

PESARO- Ultime settimane di lavoro per “Pesaro Avventura” il parco urbano 100% green realizzato dalla Top Adventure Park che inaugurerà in primavera a Villa San Martino che è alla ricerca di animatori da assumere.

LEGGI ANCHE: San Benedetto, trovati spazi adeguati per la produzione e il rimessaggio dei carri allegorici. Torna il grande Carnevale

La ricerca

«Il parco avventura - spiega Mila Della Dora, assessora alla Rapidità - che aprirà ad aprile in via Togliatti sarà un luogo in cui ritrovarsi, stare insieme, divertirsi e fare attività sportiva in modo naturale. Accoglierà percorsi avventura, snack bar anche per celiaci, servizi igienici, un’area relax, giochi di psicomotricità ad accesso libero e gratuito e sarà fruibile tutto l’anno e tutti i giorni sia dai pesaresi, sia dai visitatori. Darà ancor più vitalità alla nostra Cittadella dello Sport e avrà un’attenzione particolare all’accessibilità e all’inclusione». “Pesaro Avventura” sarà infatti il primo parco ad avere dei percorsi dedicati a bambini e ragazzi con disabilità oltre ai 15 che saranno realizzati. «Un ruolo speciale nella nuova area lo avranno gli animatori - sottolinea Alfredo Manzaroli, presidente Top Adventure Park - Stiamo raccogliendo le candidature per selezionare i 4/5 animatori che assumeremo con contratto di lavoro stagionale da aprile a novembre (con possibilità di contratto annuale a fine stagione). I candidati dovranno sostenere un corso formativo interno gratuito e superare l'esame conclusivo. A quel punto avverrà la selezione delle figure ricercate che entreranno a far parte del team».

I requisiti previsti sono avere: essere dinamici, avere un’età compresa tra i 16 anni e i 50 anni circa, preferibilmente avere il domicilio entro 15 km da Pesaro. Le candidature possono essere inviate, insieme al proprio curriculum vitae, ad amministrazione@topadventurepark.com (info 333.3337318).