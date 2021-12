Ondata di maltempo, vigili del fuoco e polizia locale monitorano le foci dei fiumi. Sottopassi sorvegliati speciali

PESARO - Santo Stefano sotto una pioggia battente per la provincia di Pesaro, soprattutto lungo la fascia costiera. Da questa mattina, 26 dicembre 2021, i vigili del fuoco insieme ad agenti della polizia locale stanno monitorando i sottopasso di Pesaro e di Fano dove sono state segnalate delle criticità per la pioggia battente, in particolare nel capoluogo, nella zona di Madonna di Loreto, al sottopasso di via De Gasperi, che collega la periferia al centro città.

La Protezione civile ha diramato nel giorno di Natale un allerta meteo a livello regionale evidenziando la possiibilità di precipitazioni copiose per tutta la giornata del 26 dicembre nell'arco delle 24 ore. Si sta monitorando la situazione anche alla foce dei fiumi: a Pesaro in particolare nel tratto terminale del Foglia e del Genica, il torrente in questo periodo interessato a lavori di regimazione idraulica programmati dalla Regione Marche, che nell'arco di un paio d'ore nel corso della mattina, in zona mare, ha visto ingrossare il letto cementificato con l'acqua che ha raggiunto il primo livello di guardia.

