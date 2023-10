Pesaro, con la moto contro un albero poi finisce nella scarpata: muore a 40 anni

PESARO - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi (domenica 29 ottobre) sulla strada che da Pesaro porta a Novilara. Un centauro pesarese 40enne ha perso la vita schiantandosi contro un albero non lontano dall’incrocio per Trebbiantico. L’impatto è stato molto violento e l'uomo è finito nella scarpata facendo un volo di diversi metri e morendo sul colpo.

Con lo scooter contro un albero, poi il volo nella scarpata: pesarese muore a 40 anni

Sul posto le pattuglie della polizia locale per i rilievi.

Si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto nè altri mezzi nè persone. Il 40enne è morto sul colpo per i gravi traumi riportati nell’impatto.

Auto contro moto sul San Bartolo: centauro in eliambulanza ad Ancona

Ma non è stato l’unico incidente. Più o meno alla stessa ora un altro incidente è successo sul San Bartolo lungo la strada Panoramica nel primo pomeriggio. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava guidando una moto in direzione Pesaro. Sembrerebbe che una Lancia Y, proveniente da via del Monastero, si sia immessa in strada tagliando la via al conducente della moto. Il motociclista è stato portato in eliambulanza ad Ancona.