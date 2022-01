Muore a 34 anni, fuori strada con l'auto a una rotatoria. Forse tradito dall'asfalto ghiacciato

MONTELABBATE - Tragico incidente questa notte sulla Montelabbatese, nell'hinterland di Pesaro, all'altezza della rotatoria dello "specchio" che porta a Montelabbate: un'auto è uscita di strada ed è finita proprio contro la rotonda. Alla guida della Y10 un giovane di 34 anni che viaggiava da solo e che non ha avuto scampo. E' successo intorno alle cinque, ancora era buio e in alcuni tratti la strada presentava un fondo scivoloso per le basse temperature della notte che hanno prodotto, specie nelle zone più interne, tratti d'asfalto gelati. Non si conoscono al momento le cause del fuori strada che non ha coinvolto altri mezzi in transito: sul posto per gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri di Pesaro che hanno messo sotto sequestro l'auto. Il 34enne, rimasto incastrato all'interno del posto di guida, è stato estratto dai vigili del fuoco che sono intervenuti per le operazioni di soccorso. Purtroppo per il giovane conducente non c'era più nulla fare.

