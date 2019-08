Misteriosa sostanza gelatinosa: la bacinella abbandonata è un giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il liquido gelatinoso all’interno di una bacinella abbandonata fa scattare l’allarme. Liquido esplosivo? Sostanza tossica? Tra tanti dubbi meglio lanciare l’allarme.L’episodio è accaduto ieri mattina intorno alle 13. Nell’area verde davanti all’agenzia dell’Entrate lungo la statale, alcuni passanti hanno notato il contenitore abbandonato e osservando quello che conteneva con sorpresa hanno trovato una sostanza non identificabile. Per questo hanno deciso di chiamare la polizia municipale. Una volta sul posto i vigili urbani hanno constatato che effettivamente che la natura di quella sostanza gelatinosa era difficile da decifrare e per questo hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.Con l’ausilio di un’autopompa i pompieri sono arrivati sul posto dove hanno effettuato una serie di controlli.Per quanto concerne le loro rilevazioni, quelle possibili in base alla strumentazione di cui sono dotati, la sostanza non presenta caratteristiche di tossicità ma per lasciare intentata nessuna verifica, la bacinella è stata data in custodia ai tecnici dell’Arpam che avranno la possibilità di determinare se la sostanza sia realmente innocua.