"Lato b", Brandina nella bufera: «Una polemica ottusa e un po' bigotta»

di Silvia Sinibaldi

PESARO A occhio e croce la Venere Callipigia ce l’ha a fragola. Ma in natura si segnalano anche sederi a pera e a pesca e con il passare degli anni è possibile trovarsi un lato B a fico. Sarà sufficiente seguire l’evoluzione della nuova campagna pubblicitaria di Brandina, creata da Marco Morosini, designer, comunicatore, artista che alle prime uscite sui social delle sue immagini, ha già fatto il botto collezionando un numero astronomico di commenti, in gran parte poco generosi. Gli rinfacciano di aver ceduto al compitino facile facile: mare, borse e sederi.Lui parte dalla premessa (che in oratoria è utile ad ammorbidire i toni) ma nel caso di Morosini piuttosto li sottolinea: «Non sono un designer ingaggiato da un brand che ha come obiettivo principale mantenere il posto. Il mio lavoro è puro, non devo compiacere nessuno, mi ispiro all’arte e all’armonia. Il resto non mi interessa».