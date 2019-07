Il fatturato vola, l'azienda â€‹regala 350 euro in busta paga ai dipendenti

di Simonetta Marfoglia

PESARO - L’azienda vola nel fatturato e il management decide di condivide il momento d’oro con i dipendenti gratificandoli con un bonus di 350 euro netti in busta. Non poco e non male di questi tempi, Succede al Gruppo Saviola che ha addentellati anche nel Pesarese, con la Sitech di Montecalvo in Fogli, realtà produttiva dove lavorano oltre 100 addetti. Per la precisione 102. Chiaramente si tratta di una misura straordinaria ma è un buon input da cui partire per saldare il rapporto azienda - lavoratori.«L’anno 2018 ha portato risultati straordinari per la nostra azienda – si legge nella lettera che il presidente del Gruppo, Alessandro Saviola, ha inviato a tutti i dipendenti per spiegare le motivazione del suo gesto –. Se abbiamo potuto raggiungere questo traguardo è grazie alle competenze professionali, all’impegno e alla dedizione di tutti: delle donne e degli uomini che fanno parte della nostra squadra. Sono convinto che un risultato ha valore soltanto se condiviso ed è per questo motivo che ho voluto che a ciascuno di voi fosse riconosciuto un premio. Sono certo – ha concluso il Presidente nella lettera aperta ai dipendenti – di poter contare su un grande “gioco di squadra” anche per le stagioni che verranno».