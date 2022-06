Maria "Mary" Tomassini lancia la sua sfida gourmet al talent show "King of pizza"

PESARO - Una pesarese a “The King of Pizza”. Maria Tomassini, 31 anni, titolare della pizzeria “Dalla Mary” a Soria, in via degli Eroi 18, partecipa alla prima fase del programma che andrà in onda a fine estate su Canale Italia (937 di Sky e 84 del digitale terrestre).

Il format, dopo il successo dello scorso anno, è giunto alla sua seconda edizione ed è nato dall’idea di Dovilio Nardi, fondatore e presidente della Nazionale Italiana Pizzaioli, di cui anche Maria fa parte come istruttrice. «Si tengono corsi di aggiornamento, ci sono attestati, meeting, fiere, ci si diverte. Ora mi sono buttata in questa nuova avventura», racconta Maria, che – nelle puntate già registrate - ha conquistato i tre giudici con una pizza gourmet studiata per valorizzare la marchigianità. «Ho voluto sponsorizzare Pesaro e la nostra regione. Avevo in mente una Rossini rivisitata, ma mi sono detta che sarà per la prossima volta. Sono contenta che anche altre persone conoscano parte delle Marche e lo facciano anche tramite ingredienti come gli agretti. Il resto dell’impasto lo scoprirete seguendomi». Una prelibatezza unica e originale. «Abbiamo registrato il talent show un paio di mesi fa negli studi Sky di Forlì e io sono partita sognando la finale. Chi ci arriva, andrà nel magico castello della Regina Margherita di Savoia, lo storico castello di Gourmelandia (anno 1309)». A eleggere il nuovo Re del contest internazionale sarà una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, da Dovilio Nardi, presidente Nipfood (azienda di servizi, formazione specializzata nell’innovazione del settore Ho.Re.Ca.), Antonio Sorrentino, Executive Chef della catena Rossopomodoro, chef Sergio Ferrarini (Responsabile Marr Academy), Emilio Vattimo (Nip World MasterChef), il pluripremiato giornalista marchigiano Daniele Bartocci (Sviluppo Nuovi Mercati Tre Valli Cooperlat) e il vice presidente Nip Matteo Giannotte. «La pizza non passa mai di moda, è un must a cui non si può dire no», aggiunge Maria, che ha aperto il suo locale cinque anni fa. «Ci stiamo lanciando nel gourmet con novità e idee. Amo cucinare, lavorare con le

© RIPRODUZIONE RISERVATA