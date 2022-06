Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il "sì" avanza: ecco le pubblicazioni nell'Albo pretorio

PESARO - Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano già anticipato che a fine estate sarebbero convolati a nozze. Ora la notizia diventa ufficiale con le pubblicazioni comparse ieri all’albo pretorio del Comune di Pesaro, per effetto della residenza dello sposo.

La campionessa di nuoto e il suo allenatore (34 anni lei, 40 lui), come riportano anche le pubblicazioni (la stessa formula viene eseguita anche a Verona, in ragione della residenza della sposa), si sposeranno a Venezia. La storia d’amore tra la Divina, che ha partecipato ben cinque volte alle olimpiadi, e Giunta, suo allenatore dal 2014, è nata nel 2018 e confermata ufficialmente il giorno dell’ultima gara olimpica della nuotatrice azzurra alle Olimpiadi di Tokyo con una dichiarazione d’amore davanti alle telecamere. A novembre 2021 la proposta di matrimonio con una fuga romantica sempre a Venezia. In televisione, ospiti di un programma Mediaset, hanno svelato che il loro matrimonio si terrà a fine agosto proprio a Venezia. Nel frattempo c’è già stato l’addio al nubilato a Formentera. Un mese fa, un altro matrimonio per l’ambiente del nuoto pesarese. Filippo Magnini, ex fidanzato della Pellegrini e cugino di Giunta, si è sposato con Giorgia Palmas in una cerimonia celebrata ad Argegno, sul lago di Como, accompagnati da Sofia, la primogenita di Giorgia nata dalla relazione con l’ex Davide Bombardini, e Mia, la figlia della coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA