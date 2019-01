Incompiuta agli Orti Giulii: â€‹il Comune sblocca il cantiere del bar

di Thomas Delbianco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - È la grande ferita nel fianco delle mura cittadini che chiunque transiti dalle parti di Porta Rimini è costretto da anni a vedere. Ma all’orizzonte si presenta una possibile soluzione L’incompiuta degli Orti Giuli vede la luce in fondo al tunnel. «Completiamo il manufatto, poi decidiamo la sua destinazione», anticipa il sindaco Matteo Ricci. Le risorse per riaprire il cantiere dovrebbero arrivare dalle alienazioni. E’ uno dei buchi neri della città, al pari di immobili vuoti fatiscenti, vedi il San Benedetto, che oltretutto è lì a due passi. Ora per il cosiddetto “bar” degli Orti Giuli, c’è uno sblocco.La giunta comunale ieri mattina ha approvato la delibera per la ripresa dei lavori e l’ultimazione della struttura incompleta. «La sistemazione dell’edificio è decisiva, altrimenti resterà un’incompiuta e non potremo andare avanti. Ma noi vogliamo riqualificare l’area, riconsegnandola alla città», afferma il sindaco Matteo Ricci.