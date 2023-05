PESARO - Tentano di raggirare una pensionata per entrare in casa e rubare ma la stessa riesce a capire l’inganno e a farli dileguare. E’ successo nella giornata di sabato, in zona piazza Redi. La protagonista è una signora di 77 anni. La donna stava rientrando a casa con la busta della spesa quando è stata avvicinata da una quarantenne di origini straniere, carnagione scura: «Salve, posso aiutarla a portare su la spesa? Sto aspettando mio fratello che dovrebbe arrivare a minuti in questo condominio».

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Ancona, cliente beffato dal cassiere infedele. Gli sfila la carta e preleva 8mila euro LA SICUREZZA Case occupate e spaccio di droga, a Fermo Tre Archi di nuovo al setaccio. Controlli anche sulla prostituzione



La signora sulle prime ha rifiutato, ma vista l’insistenza della quarantenne alla fine ha ceduto. Una volta arrivate in casa la gentile sconosciuta ha iniziato a mettere in scena il suo piano chiedendo alla pensionata se poteva entrare in casa e andare sul terrazzo.

«Mi ha preso a braccetto e mi ha chiesto se poteva aspettare il fratello sul terrazzo per vedere il suo arrivo – spiega la signora – ma nel frattempo ha iniziato a chiamare qualcuno al cellulare e soprattutto insisteva nel voler tenere la porta del mio appartamento aperta. Io l’ho chiusa, ma lei ci ha riprovato ad aprirla nuovamente».

A quel punto la potenziale vittima ha capito che qualcosa non andava e che l’obiettivo era distrarla per poter far entrare qualcun altro, a quanto pare - come è stato poi accertato - una complice. «Mi dispiace ma a minuti dovrebbe rientrare mio marito» ha replicato buttando letteralmente fuori di casa la sconosciuta e chiudendo la porta a doppia mandata.



A quel punto la 40enne lasciata sul pianerottolo si è dileguata mentre la 77enne ha chiamato la polizia che a sua volta aveva già ricevuto delle segnalazioni sempre da piazza Redi e dalla zona di Montegranaro e stava effettivamente cercando di rintracciare due donne che con pretesti vari, avevano cercato di farsi aprire la porta per poi entrare negli appartamenti delle potenziali vittime.