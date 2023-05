FERMO - Il quartiere di Tre Archi passato di nuovo al setaccio. I controlli sono stati disposti dalla Prefettura ed effettuati dal primo pomeriggio di giovedì fino alla tarda mattinata di ieri: l’attenzione, in particolare, rivolta allo spaccio di droga e alla case occupate.



Le cifre



Identificate più di 90 persone, con una percentuale molto alta di soggetti con precedenti di polizia, e controllati 37 mezzi. Blitz anche in due esercizi pubblici con un paio di persone pizzicate con la droga. Nella confinante Lido San Tommaso scattate anche due multe per contravvenzioni al codice della strada. All’opera gli agenti della Questura di Fermo insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Pescara, i carabinieri, i finanzieri con un cane antidroga, la polizia locale di Fermo e i vigili del fuoco.

Insieme a loro anche il servizio veterinario. Ieri il controllo interforze è stato messo a segno in tutto da una ventina di operatori che hanno verificato anche alcune segnalazioni non solo provenienti da privati, ma dall’Istituto di vendite giudiziarie, e relative a immobili occupati abusivamente. In effetti alcuni appartamenti presentavano segni di un recente bivacco e quindi sono stati posti in sicurezza e riaffidati ai proprietari. Verifiche anche in un paio di abitazioni per le quali era stata segnalata sia l’occupazione abusiva che la presenza di prostitute: ma in questo caso non è emerso nulla di sospetto.



Il questore di Fermo Rosa Romano ha anche emesso, su segnalazione dei carabinieri, un foglio di via dal quartiere e dal Comune di Fermo per un uomo con precedenti per furto, e un altro per una persona che era invece stata scoperta a fare uso di droga. Sempre del questore un avviso orale nei confronti di un soggetto ritenuto uno spacciatore di droga. La Prefettura conferma l’attenzione massima sulla zona che, malgrado il giro di vite di questi ultimi anni, è ancora considerata a rischio e teatro di troppi episodi criminali.