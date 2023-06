PESARO - Baia Flaminia versione estiva, parte la navetta, ma arriva anche la sosta a pagamento vicino alla spiaggia. Quello in arrivo sarà un weekend di cambiamento dal punto di vista della sosta e dei collegamenti per la zona di Baia Flaminia, in particolar modo per chi deve raggiungere gli stabilimenti balneari e i tratti di spiaggia libera. Accenderà i motori la navetta (gratuita così come tutte le altre corse per i restanti tratti di arenile pesarese) della linea Baia Flaminia: transiterà ogni 15 minuti, dalle 9 alle 20,45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20,55), con partenze dalla darsena del porto per raggiungere le spiagge.

Il weekend



Navetta attiva nel fine settimana in arrivo, a partire da domani e dopodomani, il 24 e 25 giugno, in tutti i weekend di luglio e agosto; sabato 2 e domenica 3 settembre. Ma c’è una novità anche per quanto riguarda la sosta delle auto. E’ stata, infatti, pubblicata dal Comune l’ordinanza che istituisce la sosta a pagamento nel parcheggio di Campo di Marte e viale Varsavia, dalle 9 alle 21, i festivi e prefestivi, a partire da domani a domenica 3 settembre con le seguenti tariffe: per la 1° ora 1,05 euro; per le successive 1,25 euro (sosta minima 30 minuti 30 centesimi).

La viabilità

Nelle altre aree balneari il piano estivo della viabilità è già scattato dal ponte del 2 Giugno. A Sottomonte la possibilità di parcheggiare sul lato Ardizio, con il limite dei 30 km/h, così come in viale Trieste sono state introdotte le isole pedonali, la Ztl lasciando l’auto al parcheggio di Villa Marina che può accogliere 170 auto e 63 motorini. Confermati anche i parcheggi a Sottomonte (“Ex Cpa” ed Imprevisto), per un totale di 160 stalli. Spazi a cui si aggiungono quelli del Santa Marta, grazie alla disponibilità della Provincia e della scuola gratuiti per la sosta dal lunedì a venerdì (eccetto festivi) a giugno e settembre.



Dal 1° luglio al 3 settembre, per la sosta a Sottomonte, è previsto il pagamento della tariffa (1° ora 1 euro; 2° e 3° ora 75 centesimi; 4° ora e successive 50 centesimi (pagamento anche con app Phonzie e MooneyGo). Per i mezzi a due ruote, la sosta è consentita e gratuita nel park “Ex Cpa” e “Santa Marta”. Gli orari di apertura sono dalle 8 alle 20. Per quanto riguarda le navette, sospesa la Riviera del San Bartolo, in attesa di ripristinare la strada che dal borgo conduce alla spiaggia, interrotta e vietata anche al transito dei pedoni dopo le frane dovute all’alluvione di maggio.

Le altre navette sono già attive. La linea Viale Trieste transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal San Decenzio. A giugno, corse sabato e domenica; a luglio e agosto quotidiane; a settembre sabato 2 e domenica 3. La linea Sottomonte transita ogni 30 minuti, dalle 8,45 alle 19,15, con partenza dal San Decenzio. A giugno corse sabato e domenica.



A luglio e agosto tutti i giorni; a settembre sabato 2 e domenica 3 e sabato 9 e domenica 10. La Notturna transita ogni 30 minuti, dalle 20,50 alle 23,50 (l’ultima corsa termina a mezzanotte e 16 minuti in viale Vienna), con partenze da viale Vienna. La navetta sarà attiva sabato 17 e domenica 18 giugno; e dal weekend successivo tutti i giorni fino al 31 agosto. A settembre sabato 2 e domenica 3.