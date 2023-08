PESARO - E’ morta annegata la donna ritrovata giovedì poco prima dell’alba sulla spiaggia di Baia Flaminia, proprio nei pressi di Villa Pavarotti. Lo ha stabilito l’autopsia che è stata effettuata ieri all’obitorio del Santa Croce di Fano.

L’esame autoptico è iniziato intorno alle 14.30 per finire intorno alle 18. E l’acqua nei polmoni ha dissipato gli ultimi dubbi sulle cause del decesso. La donna, 49enne, durante la notte ha raggiunto via Varsavia dove ha lasciato l’auto poi si è incamminata fino ai primi scogli che delimitano la falesia del San Bartolo e dove è stato ritrovato anche un pacchetto di sigarette. Non è escluso che abbia anche ingerito dei medicinali che possano averla intontita e fatta scivolare in acqua, battendo anche il volto contro uno degli scogli affioranti e che le ha provocato una tumefazione. Quando è scattato l’allarme, da parte di un operatore ecologico che stava andando a pulire la spiaggia, per la donna non c’era più nulla da fare.