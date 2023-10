PESARO L’amato e atteso evento del Fondo per l’Ambiente Italiano, dedica questa dodicesima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, in programma oggi e domani, alla connessione tra attività umane e criticità ambientali in relazione al cambiamento climatico, per conoscere le molteplici competenze che vanno investite, nei più diversi campi del sapere, in conoscenza e ricerca. Arte e natura si miscelano in un ampio panorama della nostra provincia: dalla casa di Pavarotti (Villa Giulia) a quella della fondazione Meuccia Severi a Pesaro, dal Fano Marine Center all’Orto Botanico di Urbino, fino alla passeggiata a Riceci, meta che occupa le cronache di questi giorni per il rischio della sua trasformazione in discarica. A Villa Giulia, a Baia Flaminia, due guide d’eccezione, Giuliana Pavarotti, figlia del Maestro, e Stefano Gottin, presidente della Wunderkammer Orchestra, che accompagneranno il pubblico nel luogo in cui Luciano Pavarotti ha trascorso le proprie vacanze con la famiglia, ma anche luogo dove ha preparato i suoi debutti teatrali e discografici più prestigiosi e dove ha ospitato il fior fiore della musica internazionale per collaborazioni indimenticabili. (Visita riservata agli iscritti Fai, con possibilità di iscriversi sul posto, oggi e domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17). Villa Severi (dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17 visita di 50 minuti), sul Monte Ardizio, sede della Fondazione Meuccia Severi, nata per la volontà della sua fondatrice di lasciare alla collettività e per la pubblica fruizione la raccolta d'arte di una vita. Immersa in un parco curatissimo che incornicia la dimora e la splendida piscina a forma di trifoglio, custodisce importanti sculture, parte della straordinaria collezione d'arte, conservata sia all'interno della villa che nel giardino. Scultura, pittura, grafica: opere di indiscusso valore scelte con sensibilità da Meuccia Severi assieme ad oggetti di arredo di alto design, formando un unicum da conservare e comunicare, soprattutto al territorio di appartenenza.

Gli studenti accompagnatori

I visitatori saranno accompagnati nel giardino dagli studenti dell’Istituto Agrario Cecchi, all’interno della villa dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Bramante-Genga e del Liceo Artistico Mengaroni. Legata alla natura e all’ambiente, l’apertura del Fano Marine Center, laboratorio e centro di eccellenza nella ricerca scientifica, impegnato nel monitoraggio dello stato di salute del mare e dell’Adriatico in particolare. Interessante l’edificio che ospita il Centro, progettato da Celio Francioni con l’amico e collega Mariano Cantarini, che con il suo volume tagliato a metà da una galleria vetrata a tutta altezza, vuole simbolicamente connettere l’area marina alla città. Visite a cura di ricercatori. Apertura riservata agli iscritti FAI. E di ambiente si parlerà anche nella visita all’Orto Botanico di Urbino, gestito dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari, ma anche al Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica, ubicato nel Collegio Raffaello, la più antica istituzione scientifica dell'ateneo urbinate e al Polo scientifico-didattico “Paolo Volponi” con tre rilevanti collezioni mineralogiche (Enzo Franchin, Emilio Sergio Lorenzini, Sergio Pegoraro) donate all’Ateneo urbinate per un totale di oltre 4.500 campioni di varia provenienza nonché alcune raccolte geo-naturalistiche già in dotazione all’area scientifica per scopi di ricerca e didattica.