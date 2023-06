PESARO - Baia Flaminia sarà ancora spiaggia per gli amici a quattro zampe. È stato appena pubblicato il bando comunale con le regole per allestire l’arenile per cani che per due stagioni consecutive è stato gestito da Giovanni Dall’ago già titolare di Animalido, spiaggia attrezzata di Fano. Il bando: il tratto fiume Foglia e la concessione demaniale dei vigili del fuoco sarà l’unico arenile libero regolamentato e messo a bando.

Area ancora aperta ai quattrozampe con possibilità di noleggio lettini e sdraio. Affidamento diretto dal 30 giugno al 30 settembre.

La pulizia



Al bando sarà anche compresa la pulizia dell’intero tratto di spiaggia oggetto di concessione, oltre alla spiaggia dei cani e con la possibilità di dotarsi di bagnini di salvataggio aggiuntivi rispetto agli addetti previsti dall’amministrazione comunale per gli arenili liberi. Ritorna anche il food truck ma facoltativo a servizio della dog beach, con un mezzo di dimensioni idonee, che non sia di intralcio alla viabilità fra la spiaggia libera e la ciclabile.

Per non creare ingombri l’amministrazione fissa con esattezza le regole del food truck di Baia Flaminia: mezzo che non potrà occupare più di tre stalli di sosta su viale Parigi. E si potranno noleggiare non più di 50 ombrelloni e 100 sdraio sull’arenile in concessione. L’esperienza: a candidarsi alla gestione sarà ancora Giovanni Dall’ago, che proprio ieri ha registrato un servizio per la trasmissione condotta da Michela Vittoria Brambilla su rete 4. E grazie alla partnership con Farmina Italia, prodotti personalizzati per il petfood, e Fidomania, il progetto della stagione 2023 si propone di realizzare e ricreare a Pesaro una concessione simile all’Animalido di Fano, dotandola di servizi aggiuntivi rispetto alle precedenti stagioni.

Poltrone galleggianti



C’è l’idea per esempio di portare l’esclusivo servizio delle poltrone galleggianti acquatiche, creazioni ad hoc nate dall’idea dell’imprenditore Christian Tamburinelli, dove il padrone che va in acqua con fido, se stanco di restare in acqua, può essere sistemato sulla poltrona galleggiante, particolarmente apprezzata dopo l’esperienza fanese. Il tutto fra poltrone “Magnum” e per la stagione 2023 i nuovi maxi materassini in grado di rispondere alle esigenze del cane e del padrone insieme.