Foce del fiume otturata dai detriti dopo la piena: draga al lavoro sul Foglia

PESARO - É arrivato questa mattina in baia Flaminia il motopontone che preleva i detriti in eccesso alla foce del fiume Foglia per consentire la navigazione delle barche in sicurezza. Sul posto anche due ruspe.

Un intervento molto atteso e non solo dai tanti diportisti che hanno le imbarcazioni lungo l'asta fluviale. La settimana scorsa, l'ondata di piena effetto dell'alluvione aveva causato anche un temporaneo divieto di balneazione su parte della spiaggia di Baia Flaminia.