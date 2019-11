Pesaro, vede due persone che girano sul suo scooter rubato da un mese, ma i ladri riescono a seminarla

PESARO - Le rubano lo scooter motorino un mese fa, lo rivede in città utilizzato da due persone a lei sconosciute. Le ricerche nelle ore immediatamente successive al furto non avevano portato ad alcun risultato, così la signora si era messa l’anima in pace.

Ma l’altro pomeriggio, lei mentre era alla guida della sua auto, ha notato due individui in sella proprio al suo scooter. Era proprio il suo. Non è riuscita a capire chi fosse alla guida perché i due avevano un casco integrale calato in testa. Ma in ogni caso ha deciso di mettersi all’inseguimento dei due, tentando di essere discreta e soprattutto di non fare manovre avventate. Sulle prime i due non si sono accorti di nulla, ma dopo un po’ hanno capito che lei poteva essere la proprietaria del motociclo, così hanno deciso di fermarsi a un distributore nella zona di via Madonna di Loreto. Qui la derubata non se l’è sentita di entrare nella stazione di servizio e affrontarli, così ha preferito superare il distributore e accostarsi sulla destra. Da qui ha chiamato i carabinieri per un intervento. Ma proprio in quel frangente, i due, hanno pensato bene di fare inversione e scappare nel dedalo di vie che portano a Pantano e sparire nel nulla.

