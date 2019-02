Parcheggia lo scooter al ritorno al suo posto trova una bicicletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Parcheggia lo scooter non lontano da un ristorante e al ritorno al suo posto trova una bicicletta. È la sgradita sorpresa che si è ritrovato ieri un civitanovese che ha lanciato un appello sui social a chi avesse informazioni. L’episodio è avvenuto ieri a Porto Potenza ed è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato le ricerche per cercare di risalire all’autore del furto. Nel suo appello il proprietario ha lamentato il fatto che oltre alla sparizione del mezzo, vi è anche il non meno grave danno della perdita dei documenti e di altri oggetti che erano custoditi nel ciclomotore.