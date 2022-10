PESARO Litiga con la compagna, si sbronza e va a farsi un giro. Peccato che era agli arresti domiciliari ed era stato beccato. Ieri il processo per questo caso che vede imputato un senegalese di 32 anni.

Lo straniero era in stato di detenzione domiciliari per i suoi pregressi legati al mondo dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Tanto che il giovane aveva il permesso di uscire per recarsi al Sert, il dipartimento di cura per i tossicodipendenti. Ed è proprio durante una di queste uscite che un amico lo ha avvicinato dicendo che la sua ragazza era stata vista in compagnia di un altro uomo.

Barcollante per strada

Tornato a casa ha chiesto conto del fatto alla compagna e ne è nata una lite furibonda. Lui ha iniziato a bere ed è uscito per schiarirsi le idee. In piena notte alcuni passanti di Strada Santa Maria dell’Arzilla lo hanno notato barcollante. Cosa molto pericolosa per sé e per gli altri così hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono arrivati e lo hanno controllato. Hanno visto subito che doveva essere ai domiciliari e non hanno potuto far altro che fermarlo. Da quel giorno la misura si è aggravata e il 32enne è alla casa circondariale di Villa Fastiggi. Ieri l’avvocato Leonardo Chiocci ha chiesto che venga giudicato con rito abbreviato.