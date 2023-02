PESARO Separazioni e divorzi, a Pesaro quasi due al giorno. Insomma tasso di litigiosità nelle coppie piuttosto alto. Con l’inaugurazione dell’anno giudiziario sono state rese note le statistiche che riguardano il tribunale di Pesaro, le pendenze, i tempi della giustizia. Spicca il fatto che tra il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022 sono sopravvenuti 602 divorzi e separazioni, ne sono stati definiti 645, ne sono rimasti pendenti 284. In particolare i divorzi congiunti definiti sono stati 191, quelli con contenzioso 128, le separazioni consensuali 212 e quelle giudiziali 114. Questi numeri potrebbero non essere del tutto estranei alla forzata convivenza del lockdown.



Contenziosi ordinari



Per quanto riguarda il contenzioso ordinario ci sono state 1.485 nuove cause, 1.817 sentenze, con una pendenza al 30 giugno 2022 di 1.572 cause. Tra le tipologie quella del lavoro e previdenza dove sono stati definiti 338 processi e ne restano pendenti 304. Altro indice che la crisi economica morde riguarda i fallimenti: 405 quelli ancora pendenti e 69 definiti. Al penale monocratico 1.127 procedimenti (in controtendenza rispetto all’anno precedente, ove si era registrata una significativa diminuzione con 756 in entrata). Alla data del 30 giugno 2022, nella Sezione penale non risultano pendenze ultra-triennali (ad eccezione di tre processi di significativa complessità, per natura delle imputazioni e numero delle parti, che hanno subìto rinvii a causa della pandemia). Al Gip gup le pendenze sono diminuite da 626 a 595.



Le tempistiche



Quanto ai tempi della giustizia i procedimenti penali definiti al collegio (i casi più complessi) entro sei mesi sono stati 5 (18%); entro un anno 16 (57%); entro due anni 3 (11%); oltre due anni 4 (14%). Mentre al monocratico 245 entro sei mesi 123 entro 1 anno 299 entro due anni 169 oltre due anni. Al gip 1395 entro sei mesi, 182 entro 1 anno 110 entro due anni 43 oltre due anni. Complessivamente a Pesaro il 64% dei processi penali viene definito entro 6 mesi, solo il 4% sopra i due anni. Visto che il tema è molto caldo, c’è da sapere che sono state disposte 11 intercettazioni informatiche e 8 trojan.

Ultima nota, le carceri. Il sovraffollamento nel penitenziario di Pesaro è di circa il 20% (178 presenze a fronte di 143 posti regolamentari). Ci sono 65 stranieri, 55 tossicodipendenti, 37 con problemi psichiatrici e 22 donne. A Fossombrone ci sono 39 detenuti al 41 bis e 1 a Pesaro. Sono stati registrati 80 atti di autolesionismo.