Pesaro, la detenuta aggredisce e picchia i sanitari e le guardie

PESARO - Ancora un’aggressione tra le sbarre del carcere di Villa Fastiggi. Lo denuncia il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, attraverso il segretario regionale Marche Nicandro Silvestri. «Una detenuta nordafricana di 36 anni, che si era già resa protagonista di diversi episodi di intolleranza e violenza tra le sbarre, è improvvisamente andata in escandescenza nell’infermeria, ha preso dalla scrivania un oggetto minacciando ed inveendo contro il medico ed alcune agenti. Le ha prima colpite con calci e pugni ma le poliziotte sono state brave a bloccarla, salvaguardando la propria e l’altrui incolumità».

Ascoli, tre agenti di custodia picchiati in carcere da un detenuto

Teramo, tre poliziotti penitenziari picchiati in carcere da un detenuto

«L’intervento è riuscito solo dopo diversi tentativi, stante la struttura fisica della detenuta ed il suo forte stato di agitazione e della sua aggressività. La detenuta, come detto, si è resa protagonista di gravi forme di intolleranza e violenza già altre volte, contro le poliziotte ed anche le altre detenute, ed ha diversi procedimenti disciplinari a suo carico proprio per questi motivi. Disconosce l’autorità degli operatori penitenziari e il rispetto delle regole minime di civile convivenza, per cui è auspicabile un intervento da parte degli organi competenti affinchè detenute di questo calibro, siano ristrette in apposite sezioni a regime cd chiuso». Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa. Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, «si tratta di un grave episodio. Tutto ciò è sintomatico della grave carenza di sicurezza dovuta sempre alla scarsa presenza di personale. Fino a quando la polizia penitenziaria deve subire queste aggressioni?»

Ascoli, agenti del carcere picchiati Condannato un camorrista

Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA