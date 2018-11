Un detenuto picchia tre agenti di custodia che finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un trentacinquenne di origine algerina detenuto nel carcere di Marino del Tronto ad Ascoli ha picchiato tre agenti della polizia penitenziaria che erano entrati nella sua cella per calmarlo. Il nordafricano, che si trova recluso per reati connessi con il traffico di sostanze stupefacenti, improvvisamente, ha iniziato a dare in escandascenze così come aveva fatto in altre occasioni. A quel punto tre guardie carcerarie hanno deciso di intervenire per calmarlo ma subito dopo aver aperto la porta della cella sono state aggredite. Ne è nata una violenta colluttazione al termine della quale i tre agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove sono state riscontrate loro ferite e fratture con prognosi variabili tra i cinque e venti giorni. L'algerino è stato trasferito in un altro istituto di pena.