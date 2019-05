Colpo da 20mila euro in soldi e gioielli, ma la cassaforte non è stata forzata

di Luigi Benelli

PESARO - Un furto con i contorni del giallo. L’ammanco è importante ma le modalità sono molto sospette tanto che i carabinieri sono impegnati in un’attività di indagine molto fitta. Il fatto è accaduto ieri verso l’ora di pranzo a Pesaro in via Hermada nella zona del parco della Pace. Una signora di 62 anni ha chiamato i carabinieri per segnalare un furto subito in appartamento. Mentre lei era fuori qualcuno è entrato e le ha rubato tutto dalla cassaforte. Quando la donna è rientrata in casa non si è accorta subito perché non ha notato segni di forzatura della porta né tantomeno finestre aperte. Poi ha visto la cassaforte. Secondo una prima stima si parla di un colpo da almeno 7000 euro in contanti e di gioielli in oro tra cui collanine bracciali anelli per un valore complessivo, compresi i contanti di circa 15-20000 euro.