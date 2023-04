Pesaro Capitale della Cultura 2024, il sindaco al Salone del Mobile: «Siamo terra del fare, grande occasione per il territorio»

PESARO - Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 arriva al Salone del Mobile di Milano. «Siamo la terra del fare, dove negli anni sono nate tante eccellenze imprenditoriali legate al mondo della manifattura, design e arredamento», ha detto il sindaco Matteo Ricci, in visita agli stand delle aziende della provincia.

«Pesaro2024 è una grande occasione di promozione per tutto il territorio, da vivere come una “città orchestra”: imprese, enti, cittadini, associazioni. Chiediamo a tutti di fare rete e di rendere il brand Pesaro2024 un elemento di certificazione territoriale. La Capitale Italiana della Cultura è un lavoro di squadra, che in questi anni vedrà le nostre eccellenze giocare un ruolo strategico nel racconto della città, della provincia e della regione».

Poi ha concluso con un pensiero per i lavoratori del settore del legno-arredo: «Dietro ai successi delle nostre aziende ci sono tanti lavoratori, che proprio questa mattina sono scesi in piazza a scioperare a difesa del contratto di lavoro per l’aumento delle retribuzioni. Siamo vicini a tutti loro».