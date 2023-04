Malore per Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia (storico big del Pd): è ricoverato a Fano in prognosi riservata

VALLEFOGLIA - Il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli è stato colpito da un malore e ora si trova ricoverato a Fano in prognosi riservata. Ucchielli, 73 anni, politico di lungo corso, già senatore, ex presidente della provincia di Pesaro e Urbino e segretario del Pd regionale, attuale sindaco dal 2014 di Vallefoglia (con vista terzo mandato nel caso in cui si verifichi la ventilata fusione tra Vallefoglia e Montelabbate) si è sentito male in Municipio sentento poca sensibilità a braccio e gamba sinistra.

Tempra forte, crisi superata

La tempra, però, è di quelle forti: dovrà restare in osservazione per 72 ore. Le condizioni, infatti, nel corso della giornata di ieri sono migliorate e il sindaco è rimasto sempre presente e vigile confortato dalla vicinza della sua famiglia. Fondamentale è stata la prontenza dei soccorsi che hanno eliminato ogni possibile problematica.