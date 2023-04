I paletti della discordia al porto di Pesaro: oggi sono spuntate anche le catenelle. L'Autority: «Pronti a fare una scelta diversa»

PESARO - Ieri sono stati sistemati i pali e si è scatenata la rivolta social. Oggi sono spuntate anche le catenelle: ecco come si presenta adesso il molo di levante al porto di Pesaro: la passeggiata che accoglie pesaresi e turisti con un panorama e un tramonto mozzafiato. I paletti Bros, ossia quei dissuasori bianco e rossi che esteticamente fanno rabbridire anche quando vengono installati in strade periferiche, sono diventati protagonisti principali di una protesta capitanata dal consigliere regionale del Pd Andrea Biancani e dal sindaco Matteo Ricci che ne chiedono la rimozione immediata.

Nel frattempo però i lavori sono stati portati a termine, anche se l'Autorità portuale ha sottolineato che i paletti sono stati messi «anche su sollecitazione della Capitaneria di porto di Pesaro in previsione della stagione estiva, che vede un maggiore afflusso di persone in area portuale, per assicurare un transito pedonale in maggiore sicurezza e per prevenire comportamenti illeciti e pericolosi per le persone, segnalati in più occasioni».

L'Autorithy però sottolinea: «L’installazione è di carattere provvisorio per rispondere alla richiesta dell’Autorità marittima. Da subito, l’Adsp è interessata a concordare la predisposizione di adeguamenti più idonei anche sotto il profilo estetico, condivisi con l’amministrazione locale». Fine della seconda puntata.