PESARO «Entro la prossima estate da Cattabrighe e Vismara si potrà andare in bici fino alla Torraccia e lungo il fiume Foglia». La tempistica viene indicata dall’assessore alla Viabilità Enzo Belloni incrociando il cronoprogramma di due interventi, uno appena partito, e un altro che verrà avviato entro un mese, all’altezza del sottopasso ferroviario, e che consentirà di unire dal punto di vista ciclabile i quartieri a nord-ovest della città.



Il tracciato



«La Bicipolitana continua ad arricchirsi di chilometri e linee a collegare, in sicurezza, l’intero territorio comunale» è la premessa dell’assessore, includendo anche l’intervento su via Paganini. Il primo caso, quello del Quartiere 5, «è un lavoro da 450mila euro (337,5mila sono un co-finanziamento) su un tratto strategico che è già cantierato: stiamo per svolgere i lavori stradali per realizzarne la parte rialzata lunga 500 metri (via Lambro-via Liri) e procedere poi con quella protetta dal cordolo e lunga 700 metri (su via Timavo). Contando entrambe le corsie, che avranno un impianto di illuminazione a led e sulle quali abbiamo previsto delle postazioni di videosorveglianza, avremo quindi altri 2,4 km di Bicipolitana. La pista sarà l’anello di congiunzione tra Vismara e Torraccia grazie al sottopasso di collegamento (da 900mila euro già finanziati) previsto vicino al Famila».

Il cantiere



Ieri era già presente il cantiere nella zona di Vismara vicino al campo da calcio, oltre ai divieti di sosta validi a partire da oggi fino al termine lavori. Per il secondo step, legato alla realizzazione della ciclabile di collegamento Vismara-fiume Foglia, affidata all’impresa Marcolini di Sassocorvaro, ieri mattina c’è stato un sopralluogo, invitando i proprietari degli orti nella zona del sottopasso a liberare gli spazi, in quanto tra il 15 e il 30 novembre scatterà il cantiere. «Nessuno tra i proprietari degli orti, ha storto il naso davanti alla nostra richiesta. Contiamo di completare la ciclabile via Liri-via Lambro in 3 mesi, mentre questo secondo intervento dovrebbero servire indicativamente 6 mesi».

Erano state oltre 140 le imprese interessate a partecipare al bando del Comune per realizzare il nuovo collegamento ciclabile e il sottopasso tra i quartieri di Vismara e Torraccia con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sulla statale.

Un intervento oneroso, con importo complessivo di 921mila euro, dovuto alla necessità di realizzare un passaggio sotto la ferrovia, e il passaggio di un fosso demaniale per il quale sono state richieste prescrizioni, tra cui vasche di laminazione. Il sottopasso di collegamento tra i due quartieri sarà funzionale al passaggio dell’itinerario ciclabile, oltre al piccolo ponte da via Liri, per il raccordo con la rotatoria di Santa Colomba.

Non solo biciclette

Il secondo tratto oggetto dell’intervento da 230mila euro, è quello di via Paganini, a Villa San Martino: un totale di 1400 metri (contando entrambi i sensi di marcia della linea di Bicipolitana) che saranno illuminati e dotati di segnaletica orizzontale. «Anche in questo caso ci troviamo in una delle zone più frequentate da chi vuole praticare attività motoria all’aperto e non solo» che «metteremo in sicurezza non solo con la nuova ciclabile ma anche rendendo definitiva la rotatoria sperimentale presente all’intersezione con via Lombardia che rallenta la velocità delle auto in transito».