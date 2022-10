PESARO E’ ufficialmente partita la sperimentazione della nuova raccolta differenziata in ecoisole nella Ztl del centro storico. Gli utenti hanno debuttato già ieri mattina quando in diversi hanno scelto di provare il nuovo meccanismo automatizzato, e disfarsi dei rifiuti più voluminosi accumulati in casa nel fine settimana. Tutto, sotto l’occhio vigile del sindaco Matteo Ricci e dell’assessore con delega Enzo Belloni, che si sono spostati da un punto di raccolta all’altro dove erano presenti anche gli informatori Mms per aiutare chi si trovava più in difficoltà con la nuova pratica. Il cassonetto della plastica è stato ieri quello più utilizzato. A dirlo, al termine della prima mattinata è stato Franco Macor, direttore della divisione Ambiente di Marche Multiservizi.



L’attività



Attivo da ieri anche l’Info point in piazza del Popolo, dove i referenti di Mms hanno fornito la tessera smeraldo necessaria per essere identificati e conferire nelle ecoisole. Per questa prima settimana i cassonetti intelligenti saranno funzionanti senza la lettura della card, in attesa di completare le consegne delle tessere. Mancano ancora infatti diverse tessere da consegnare. «Dall’ultimo conteggio di venerdì – osserva al punto info l’ispettore ambientale, Michele Masi – risulta un 75 per cento di utenti che hanno provveduto a ritirare la card, il 35 per cento sono le utenze non domestiche. Mancano ancora all’appello diversi utenti e si invita a farlo nel più breve tempo possibile ricorrendo al punto informazioni attivo fino a sabato, e successivamente dal 3 al 5 novembre». Modalità di conferimento: «Da via Giordano Bruno a via Borgomozzo – spiega il dirigente Multiservizi – il cassonetto della plastica è stato quello più utilizzato fin dalle prime ore del mattino di ieri, seguito dal cassonetto dell’indifferenziato. Ogni postazione automatizzata sarà presidiata a rotazione e per fasce orarie per assistere e informare sulle modalità di conferimento. Per tutta la settimana si è deciso di far funzionare la batteria delle sei ecoisole senza la lettura della carta ma sarà sufficiente spingere un pulsante e la macchina darà l’indicazione dello sportello che si potrà aprire. Si consiglia di conferire per esempio lattine o vetro singolarmente, anche senza il normale sacchetto dei rifiuti». Gli ispettori: divisa gialla e cartellino, ecco i tutor che per il rodaggio almeno fino ai primi di novembre, hanno il compito di sensibilizzare e aiutare a conferire. L’obiettivo non sarà sanzionare, ma far capire che si può conferire a tutte le ore a patto che la differenziata sia fatta correttamente.



L’obiettivo



I tutor ambientali presidieranno le isole anche la domenica dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20. Riferisce l’addetto Mms: «Presenti anche due tutor ambientali, che perlustreranno le varie postazioni. La videosorveglianza non è ancora attiva, e siamo in attesa. Tutor e ispettori ambientali sono comunque autorizzati a segnalare e sanzionare casi di abbandono di rifiuti, o sacchi neri che stazionano in centro, al di fuori della fascia oraria ristretta, indicata per il ritiro e la consegna da parte delle attività economiche. La batteria dei cassonetti verrà svuotata tutti i giorni oltre ad un passaggio serale per indifferenziato e organico che interesserà le sole attività economiche. È stata anche richiesta la disponibilità di monopattini per verifiche veloci. Dal primo dicembre partirà invece la novità del Bonus raccolta, una premialità a chi ben conferisce sulla base di un’adesione volontaria».