Banda di ragazzini vandali imbratta la chiesa di gel, ruba le offerte ​e cerca di incendiare l'altare

PESARO - Hanno alzato a posta passando dai vandalismo ai danni del parco del quartiere alla chiesa: un gruppetto formato da bambini, nessuno di loro ha nemmeno 14 anni, già identificati e riconosciuti nella zona, che sabato ha colpito in parrocchia.

Il raid

Sono entrati nella chieda di Villa San Martino è hanno preso la confezione di gel igienizzante che da due anni si trova agli ingressi di tutti i generi di locali frequentato dalle persone. Hanno aperto il contenitore e sparso il liquido denso e appiccicoso in tutta la chiesa, senza risparmiare né panche né pavimenti. Poi si sono avvicinati all’altare dove, con ogni probabilità, hanno tentato di dare fuoco al gel pensando potesse essere infiammabile. Fortunatamente i tentativi sono andati a vuoto e sono rimasti nel pavimento vicino all’altare strati di gel anneriti ma non bruciati. Per concludere l’opera i ragazzini hanno divelto la cassette delle offerte e si sono impossessati del denaro che conteneva. Un’incursione che ha creato grande amarezza nei residenti e nei fedeli e soprattutto in don Lorenzo Volponi e don Antonio Bonizzi, sacerdoti della parrocchia. Durante l‘omelia della santa messa domenicale i sacerdoti hanno condiviso con i fedeli la notizia di questa incursione. Del resto in città sono varie le baby gang in azione, formate ovviamente da ragazzi minorenni ma in alcuni casi di un’età inferiore ai 14 anni e dunque anche non imputabili.

I numeri

Nei primi due mesi di quest’anno per vandalismi compiuti da giovanissimi ci sono già state già tre denunce. Si tratta di tre ragazzini, tutti minorenni, che sono stati denunciati dalla polizia locale per i danneggiamenti segnalati nella zona di Cattabrighe e Vismara. Una serie di atti vandalici che ha tenuto banco poco tempo fa perchè erano stati gli stessi vertici del quartiere a lamentarsi dei continui raid che prendevano di mira l’area della sede e dei giardini pubblici. Un’escalation iniziata nei primi giorni di gennaio.

E per reati legati a vandalismi e teppismo negli ultimi due anni sono otto i minori denunciati dalla sola polizia municipale.

I precedenti

Più grave la vicenda della banda di minori che ha messo a ferro e fuoco piazza Redi. Lo scorso 15 gennaio è stato condannato a due anni di carcere un 17enne (oggi entrato nella maggiore età, che insieme a un ragazzino di 13 anni era stato sorpreso in una stanza d’albergo in zona mare con 30 grammi di marijuana e una pistola scacciacani, priva di tappo rosso, nonché denaro contante per un ammontare di circa 200 euro.

