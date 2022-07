PESARO - Paura, nel pomeriggio, in via Passeri dove una ragazza che stava passando ha sentito le grida di una signora anziana provenire da una casa che si affaccia nella via e ha dato l’allarme. La giovane infatti ha subito chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti gli uomini del Norm dei carabinieri.

I militari hanno rapidamente allertato i soccorsi prevedendo di incappare in una situazione di difficoltà. E così è stato. Inoltre era evidente che non c’era però molto tempo da perdere vista la disperazione della donna e così i militari si sono arrampicati al primo piano dell’abitazione dalla quale si sentivano provenire le grida: hanno individuato l’anziana signora a terra che era incapace di muoversi e di rialzarsi. A quel punto hanno deciso di abbattere la porta di ingresso ed entrare nell’appartamento. La donna, ultraottantenne soccorsa e successivamente stata trasportata da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del San Salvatore: le sue condizioni non destano preoccupazione. Quello della ragazza è stato senza dubbio un intervento provvidenziale che ha contribuito a salvare la vita dell’anziana signora.