URBINO - A tre anni dalle sue dimissioni da assessore esterno a turismo e attività economiche , c on i l Sigillo d’ a teneo a Massimo Moratti da lui portato sotto i torricini , a Urbino tutti sono tornati a parlare di Andrea De Crescentini come di un creativo e organizzatore di spessore .

De Crescentini perché quel suo mandato in cui tanti cred evano è durato il tempo di un soffio di vento rispetto a quanto è necessario per una programmazione amministrativa solida?

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Tragedia ad Apecchio, sbanda con la moto, muore a 22 anni. Lo strazio dei genitori, sotto choc gli amici che erano con lui

«I l mandato da assessore (durato poco più di un anno, ndr) è stat o un’esperienza affascinante . Purtroppo, ci sono stati alcuni fattori contrari: gli impegni assillanti di lavoro (all’epoca responsabile comunicazione e relazioni esterne di RivieraBanca, ndr) e la mancanza di comprensione e fiducia in giunta nel seguire le mie idee. Pertanto, non vi erano le condizioni per provare a portare a termine i miei progetti. Del resto, il medico non mi aveva prescritto di fare l’ a ssessore a tutti i costi. Complice anche il Covid. Peccato, perché ero riuscito in pochi mesi a creare un nuovo “playoff” per la città ducale, tuttora usato sui social, “Urbino, cuore del Rinascimento”, riportando la centralità in chiave pop. Ero riuscito a trovare collaborazioni e sponsorizzazioni importanti come Fiat, Alberta Ferretti e UbiBanca. Erano state trovate sinergie apprezzabili con eventi in Francia, in collaborazione con Ambasciata e Consolato. Ma è inutile rammaricarsi co n i l senno di poi, perché in quel periodo si era fermato il mondo. Mi dispiace per Urbino perché è una città ferma e retta da alcuni personaggi anacronistici, che le fanno solo del male. E non mi riferisco al s indaco, che invece ringrazio ancora per avermi chiamato » .

C he c osa avrebbe fatto per la città di cui è originario e che non è riuscito a realizzare?

«S icuramente l’avrei resa, scusi la ripetizione, più pop, e avrei cercato di far girare il nome di Urbino maggiormente, attraverso contatti importanti » .

Urbino oggi la delude o continua a incantarla?

« Certo che mi incanta : Urbino, fortunatamente, esiste ed è meravigliosa a prescindere. Bisognerebbe però avere alla guida persone lungimiranti, che imprimano velocità e una visione, che oggi ancora non c’è. Per il futuro, vedrei una donna al comando, un po’ sulla scia del lo scenario nazionale » .

Visto che, oltre a lavorare presso un grande istituto di credito, è sempre pieno di idee , quali progetti ha per il futuro?

« Io sono innamorato di questo territorio unico e meraviglioso e anche girando non passa occasione in cui cerco di parlarne e di promuoverlo. Per il resto top secret » .

Veniamo a Massimo Moratti , la moglie Milly la tratta come un figlio.