Gabicce, Patrizia Cappelli nominata dal Presidente della Repubblica “stella al merito del lavoro”

GABICCE - Oggi si sono celebrati i 100 anni di istituzione della “Stella al Merito del Lavoro” al Quirinale e in tutte le Prefetture delle città capoluogo di Regione. Tra i premiati marchigiani ad Ancona anche la gabiccese Patrizia Cappelli. Il prestigioso riconoscimento viene conferito dal Presidente della Repubblica ai lavoratori del settore privato, uomini e donne che hanno fatto dello spirito di servizio al lavoro il loro modello di vita, che diventa esempio per i giovani. Perizia, laboriosità e principi morali sono i tre canoni di assegnazione.

«Esempio per la città»

Presente alla cerimonia il Vicesindaco di Gabicce, Marila Girolomoni. «Patrizia è un esempio per tutta la città - sottolineano il Sindaco Pascuzzi e il vicesindaco Girolomoni- non solo per l’impegno che ha dedicato in tanti anni di attività lavorativa alla Confesercenti, ma anche per la dedizione alla nostra comunità. Impegnata da diverso tempo nell’Associazione di volontariato Auser di Gabicce, prima come volontaria e oggi come Presidente, è un punto di riferimento, donna instancabile e dai grandi valori. Ringraziamo di cuore Patrizia per il suo impegno».