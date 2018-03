Cappello in tasca e poi in testa: Montegallo vince l'Inside White Award

di Massimiliano Viti

«Mettiti il cappello, sennò prendi freddo». Questa frase, la piccola Alice Catena, l’ha sentita centinaia di volte. A preoccupare erano i suoi problemi di respirazione. E il cappello era l’amico fidato: mai senza. Una passione e una vita in simbiosi che a 40 anni si è trasformata in un business dalle grandi potenzialità grazie anche al premio che l’azienda Montegallo ha vinto all’ultimo salone White di Milano.Il brand marchigiano di cappelli in paglia ha vinto l’Inside White Award 2018, il premio dedicato alle nuove aziende in via di sviluppo, per la collezione più creativa e vendibile. «Una bella sorpresa per una bella avventura. Sono contenta del successo ma mi interessa più quello che succederà» è il commento di Alice Catena, che nel 2016 ha creato il brand Montegallo, prendendo il nome dal luogo della casa di famiglia, nei pressi del comune di Osimo. Montegallo, iscritta alla Confartigianato Imprese Macerata, è stata scelta tra 15 espositori raccolti nell’area Inside White che ha ospitato le aziende della moda in fase di startup ed è stata premiata da Daniela Kraler, titolare delle prestigiose boutique Frank Kraler di Dobbiaco e Cortina. L’arma vincente è stata la “paglia invernale”, una sfida al concetto che il cappello di paglia si può indossare solo d’estate.«Così come altri materiali, la paglia è un ottimo isolante termico, in grado di mantenere costante la temperatura corporea. Così ho studiato una collezione “winter edition” nella quale i capelli sono accessoriati per l’inverno, sono rivestiti di lana e hanno accessori in velluto e montone» spiega Alice che disegna i cappelli insieme ad alcune signore di Montappone (Fermo) dove avviene il processo di lavorazione. L’ultima fase, confezionamento e personalizzazione, aviene invece a Montegallo. La sua storia è curiosa e ci insegna che anche a 40 anni è possibile far diventare il sogno una realtà, e trovarsi di fronte ad una opportunità da cogliere. «La passione per il cappello c’è stata sempre - racconta Alice - poi ho partecipato ad una rievocazione storica nelle Marche e lì ho scoperto la tradizione dell’intrecciatura manuale dello stelo del grano Jervicella. Mi sono informata, ho fatto ricerche e ho iniziato a realizzare alcuni cappelli per me stessa. Cappelli che però non finivano mai sulla mia testa perchè piacevano molto. Così nel 2016 è nato per gioco questo marchio. La prima collezione è di un anno fa». Da consumatrice e amante dei cappelli a produttrice. Montegallo è specializzata nella paglia e nell’ultima collezione, quella presentata al White, sperimenta il feltro, lapin e tweed e le sovrapposizioni, come il cappello in paglia indossato sopra le classiche cuffie da pilota.Alice reinterpreta forme classiche, eleganti, casual o eccentriche con una particolare attenzione ai dettagli e alla calzata. Per la prima volta ha anche proposto modelli uomo e unisex. La particolarità delle sue creazioni è che nascono dal recupero di una tradizione centenaria nella lavorazione artigianale marchigiana del cappello di paglia, intrecciato e cucito a mano. È possibile inoltre personalizzare il proprio Montegallo con le proprie iniziali. Queste vengono cucite a mano all’interno del cappello. La capsule “Saint Tropez Collection” per la prossima estate comprende modelli glamour dal design femminile, impreziositi da ponpon, frange, piume e accessori in perfetto stile country. «Il cappello è come l’occhiale da sole, protegge, dà un alone di mistero e rende le donne più affascinanti» afferma Alice che per le sue creazioni si ispira anche al cinema d’autore. La Icon Collection è composta da 10 modelli continuativi, ripresi dalla cinematografia classica e dai cappelli indossati dalle grandi icone di stile.«Pur restando nella sua forma piuttosto classica, ho aggiunto piccoli dettagli e accessori glam come piume, pon pon, nappi e fiocchi che danno un’aria molto graziosa al cappello» spiega Alice. Nella collezione Montegallo destinata al prossimo inverno, troviamo la Straw Winter Collection rivelata da un modello in paglia personalizzabile e abbinabile ad accessori invernali dal gusto nordico; la Light Felt Collection realizzato con “80 grammi” di lapin super leggero e unisex. La particolarità di questo modello è l’estrema praticità nel trasporto, in quanto può essere piegato e infilato in tasca, senza perdere la sua forma originale. E la Fedora couple, dedicata a “Lui e la Lei” in pura lana vergine, lapin e velour. «Regole di stile? Le donne non devono portare il cappello in auto e al teatro. Per il resto non ce ne sono».