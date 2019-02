I ladri entrano nell'outlet dei cappelli, ma sono più i danni del bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTAPPONE – Tanti danni e tracce evidenti, ma un bottino decisamente modesto. E’ il bilancio del furto tentato da malviventi, la notte scorsa, all’outlet del cappellificio Sorbatti a Montappone. I ladri sono riusciti a ritagliarsi un varco per entrare rompendo una finestra. Non hanno toccato la merce, cercavano denaro contante, ma si sono dovuti accontentare della modesta somma lasciata come fondo cassa, tra i 100 ed i 200 euro. Hanno trafugato anche un computer. Più ingenti i danni procurati all’attività, quantificati secondo una prima stima in circa 2000 euro. Indagano i carabinieri.