Urbino, operazione spettro: coinvolto anche il consigliere comunale Luca Londei. Rigettato il suo ricorso, resta il sequestro di 789 mila euro

URBINO – Operazione Spettro, tra i destinatari dei sequestri scattati a ottobre c’è anche il consigliere comunale di Urbino Luca Londei. Sotto la lente d'ingradimento - come riporta il Ducato - è finita la cooperativa La Villetta, onlus con sedi a Urbino e Cosenza, gestita da componenti della stessa famiglia e una società di servizi con identica sede. La Villetta, ora in liquidazione, era una struttura di accoglienza per minori italiani e stranieri con sede in via Sasso a Urbino.

L'operazione della Finanza

L’operazione - secondo la Finanza la onlus generava crediti fiscali grazie a false fatture - era scattata lo scorso ottobre con il sequestro di immobili, auto, quote societarie, soldi, terreni e beni di lusso.

Il riesame

Cinque persone denunciate, tutte della stessa famiglia. La onlus, secondo la Finanza - avrebbe agito a scopo di lucro e non come organizzazione socio-assistenziale - con un ammontare di imposte dovute di un milione e mezzo. Un giro d’affari che le Fiamme Gialle hanno complessivamente stimato in circa cinque milioni di euro.

Ieri, 20 dicembre, si è tenuta l’udienza per il riesame del sequestro dei beni dell’ingegner Londei, assente in aula, presenti i suoi legali Lino Falzarano e Francesco Argento. Hanno chiesto il riesame del sequestro di 789 mila euro, limitandolo solo ai beni immobili. Il suo ricorso è stato rigettato oggi, 21 dicembre, così che i conti restano sequestrati