CORRIDONIA Si è spento lunedì sera, all’età di 62 anni, Nazareno Chiaramoni. Una lunga malattia, con la quale ha combattuto per diversi anni, si è portato via uno dei protagonisti della politica cittadina del nuovo millennio, ma anche e soprattutto una persona stimata e ben voluta da tutti. Perito agrario, Chiaramoni aveva messo la sua professionalità a servizio del conte Brachetti Peretti e delle sue viticolture e lavorato per molti anni nell’azienda agricola di famiglia, che porta il nome suo e del fratello Pio, colui con il quale ha condiviso anche la passione per la politica.





La carriera



Nazareno è stato per anni uno dei riferimenti più autorevoli del centrodestra cittadino, con un importante impegno in particolare all’interno di Forza Italia. Fu eletto consigliere provinciale durante l’amministrazione di centrosinistra guidata da Giulio Silenzi e poi sostenne con forza la discesa in campo di Nelia Calvigioni, ricoprendo il ruolo di capogruppo consiliare di maggioranza durante il primo mandato dell’attuale vicesindaco, quello del periodo che va dal 2007 al 2012. «Una persona solare e gentile, lo ricordo con affetto al mio fianco nel corso del mio primo mandato come sindaco – afferma Calvigioni –, un uomo che si dava da fare per il bene di tutti senza volere nulla in cambio. Un grande perdita per tutti noi».

Il fratello Pio, dopo averne raccolto l’eredità lavorativa, la scorsa primavera aveva deciso di cercare di raccogliere anche quella politica, dando il suo contributo alla lista Cambiamo Corridonia con la quale è stato eletto in consiglio comunale con deleghe a tutela del territorio, verde, consorzi stradali e riqualificazione e valorizzazione di Villa Fermani. «La sua è stata una vita spesa per il lavoro e nel grande impegno politico e civile per la comunità – ha rimarcato il sindaco Giuliana Giampaoli –. A lui va il nostro, e quello dei tantissimi amici che lo hanno stimato, grato ricordo. Al fratello Pio e ai nipoti Giovanni e Agnese la nostra vicinanza e il nostro affetto». Il funerale è in programma questa mattina alle 10 presso la chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato. Non fiori, si raccolgono offerte per la Croce Verde di Corridonia.