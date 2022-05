Controlli alla movida con il cane antidroga della Finanza, sul lungomare in dieci trovati con gli stupefacenti: segnalati

PESARO - I controlli alla movida sono scattati sabato sera dalla Palla di Pomodoro, passando per viale Nazario Sauro e in parte viale Trieste. Sul posto due militari in divisa e due in borghese della guardia di finanza accompaagnati da un cane antidroga.

Insieme alla guardia giurata che pattuglia regolarmente la zona i militari hanno eseguito verifiche sull'uso di stupefacenti e sugli eccessi di alcol. Sono finite nelle maglie della Finanza 10 persone, tutte identificate perché trovate in possesso di modiche quantità di droga. Perciò saranno segnalate alla Prefettura come consumatori.

Il servizio di controllo della guardia giurata e della Guardia di Finanza con il cane antidroga proseguiranno per tutti i weekend. Gente avvisata mezza salvata.

