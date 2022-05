Auto e camion in fiamme nella notte in un parcheggio a Montefelcino, si sospetta il dolo

MONTEFELCINO - Un autocarro e un’automobile a fuoco in piena notte. Sono in corso le indagini per accertare se si è trattato di un incendio provocato da un cortocircuito o se l’origine è dolosa.



Il fatto è avvenuto in un parcheggio pubblico di via Amilcare Ponchielli a Ponte degli Alberi, nel comune di Montefelcino. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Fano è arrivata alle 1,45 di sabato. I pompieri sono stati impegnati fino a quasi le 4 di notte per spegnere le fiamme. Il fuoco ha bruciato anche il manto stradale e questo alimenta il sospetto che l’incendio sia stato intenzionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Isola del Piano che stanno portando avanti gli accertamenti necessari.



Un episodio simile, con più mezzi parcheggiati andati a fuoco, era avvenuto lo scorso 31 ottobre a Villanova di Montemaggiore. Inizialmente bollato come cortocircuito, pochi giorni dopo si era scoperto che si trattava di un uomo che la sera di Halloween aveva tentato di dar fuoco all’auto della ex. Non essendoci riuscito, era tornato il 6 novembre con tanto di tanica di benzina. Un vicino lo vide e i carabinieri lo arrestarono. Oltre all’accusa di incendio doloso, doveva rispondere anche di atti persecutori.

