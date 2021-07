Studenti da 10 all'esame di terza media, dal Comune premio da 100 euro. Ecco tutti i nomi

MONTELABBATE - Un premio agli studenti più bravi che hanno sostenuto l’esame di terza media. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Montelabbate ha sostenuto e realizzato l’iniziativa “Premiamo il merito” rivolta agli alunni più meritevoli della scuola secondaria di primo grado frequentanti il terzo anno che hanno conseguito il diploma con votazione 10/10 e 10 e lode/10 presso l’Istituto Comprensivo G. Rossini di Montelabbate, consistente in un premio in denaro (100 euro) consegnati in una busta con all’interno una pergamena per ricordo.

La cerimonia si è svolta ieri (sabato 17 luglio) presso la sala del consiglio del Comune di Montelabbate con la premiazione da parte dell’assessore all’Istruzione e Cultura Ramona Penserini, il vicepreside dell’istituto comprensivo G. Rossini professore Raffaele Marchesi e la partecipazione degli alunni intervenuti con i loro familiari.



Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, dei 18 alunni premiati: Sofia Amadori 10, Chiara Baioni 10 e lode, Lucia Conti 10, Gaia Di Tella 10 e lode, Elena Druda 10 e lode, Nicola Fabi 10 e lode, Tommaso Foschi 10 e lode, Andrea Gambini 10, Diego Iacovelli 10, Sofia La Casa 10 e lode, Thomas Moroni 10, Gaia Piermaria 10 e lode, Caterina Santini 10, Kevin Shtambari 10, Maria Chiara Signoracci 10, Tommaso Simoncelli 10, Martin Stafoggia 10 e lode, e Giulia Ugolino 10. L’assessore Penserini si è complimentata con i ragazzi per l’impegno che hanno messo nel ottenere questo grande risultato, sottolineando l’importanza della figura dei genitori che sono stati vicini e hanno spronato i figli e degli insegnanti dall’altra parte che hanno fatto uno straordinario lavoro.



«Risultato che stanno ottenendo grazie alla curiosità che ho consigliato di portare sempre con loro, non solo libri quindi ma anche questa capacità di chiedere informarsi per eccellere sempre in quello che decideranno di fare». A tutti loro è stato fatto infine un grande imbocca al lupo per il futuro che gli attende, pieno di novità, un periodo che ricorderanno per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA